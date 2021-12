Oční vada, která sílí s věkem a po čtyřicítce postihne téměř každého

První příznaky se objevují mezi 40. –⁠ 45. rokem a postupují cca do 65 let věku, kdy se stav ustálí a dál se nezhoršuje. Nelze ji léčit, pouze korigovat.

V případě, že nosíte brýle na dálku, investujte do multifokálních brýlí. Ty řeší zaostření na více vzdáleností. Hravě si poradí s viděním do dálky, do blízka, a dokonce i do střední vzdálenosti, jež je důležitá například při práci s počítačem.