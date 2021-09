Nový postup významně zkrátí léčbu rakoviny prostaty

Rakovina prostaty patří mezi nejčastější nádorové onemocnění mužů. Vědci tak neustále hledají nové léčebné postupy, které by byly nejen účinnější, ale také by zkrátily dobu léčby na minimum. Britští lékaři tak například ozařují muže jen 5 dávkami místo standardních 20, přičemž nyní aktuálně zjišťují, zda by bylo bezpečné nemocným mužům podat jen dvě velmi vysoké dávky záření.