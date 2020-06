Nová metoda dokáže detekovat nádory prostaty dříve, než se nemoc projeví

Každý rok si diagnózu rakoviny prostaty nově vyslechne kolem 7500 Čechů. Z toho polovina mívá nádor lokalizovaný v prostatě, u necelé tisícovky nemocných se již objevuje pokročilý nádor, který začíná prorůstat mimo prostatu a asi u 700 nemocných se již jedná o nádor s metastázemi, a to nejčastěji v kostech.

Každý muž od 45 let věku by měl v rámci prevence rakoviny prostaty podstoupit preventivní vyšetření u urologa. Pokud má muž toto zhoubné onemocnění i v rodinné anamnéze, může vyšetření podstoupit již o 5 let dříve.