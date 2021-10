Nejčastější chyby, které děláme při sezení v práci. Kvůli nim záda trpí

Dochází při něm k extrémnímu namáhání a posouvání kyčle do nepřirozené polohy. V důsledku nerovnoměrného zatěžování jedné ze stran těla dochází ke vzniku svalových dysbalancí a změnám v kloubech dolních končetin, které se mohou přenášet do dalších částí těla, především k páteři.

Na co všechno mohou upozornit bolesti zad

Bederní opěrky nám mohou být velmi dobrým pomocníkem, ale i u nich je nutné dbát na správné nastavení i správně zvolenou velikost. Pokud tomu tak není, bedra se dostávají do nesprávné pozice a trpí. Proto je vždy lepší volit ty, které jsou společně se židlí ergonomicky sladěné a nedostanou se tak do pozic, kde mohou víc škodit než pomoci.

„Nevhodná opěrka posouvá pánev dopředu, a tím ovlivňuje i umístění orgánů v těle. Nesprávné umístěné vnitřní orgány oslabuje a jejich funkčnost se mění. Nevhodnou bederní opěrkou si zároveň zaděláváme na gynekologické problémy a problémy s močovými cestami, protože dojde k povolení spodních břišních svalů, a to včetně dna pánve,” upozorňuje terapeutka.

Jestliže sedíte u počítače, pak hleďte na to, abyste měli monitor v úrovni očí a dále od obličeje. V případě notebooků investujte do speciálního stojanu, který posune displej výše do úrovně očí. Ceny stojanů se pohybují v řádech stokorun.