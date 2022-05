Nebojte se o menopauze mluvit. Jedná se o změnu, kterou je třeba oslavit

Průzkum mezi 2000 ženami ve Spojeném království, které si prošly menopauzou, poukázal na fakt, že téměř polovina to tajila před svými partnery. Pětina to neřekla naprosto nikomu, 43 % žen se pak cítilo v této životní situaci zcela osamoceno.

Pouze dvě ženy z deseti se svěřily nějaké ženské příbuzné, 77 % to ale zpočátku neřeklo ani své matce. Většina se pak s tím nesvěřila ani nejbližším přátelům. Co je pak s podivem, že se více než tři čtvrtiny dam ani neporadily s odborným zdravotníkem, který by nastínil, co dál, dokládá průzkum.