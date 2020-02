Naučte se zorganizovat si čas. Lépe se pak vymaníte ze stresu, že nestíháte

10 tipů, které vám pomohou k lepším výkonům, podle koučky Jany Green



1. Nemusíte být perfektní - zapomeňte na dokonalost. Co je perfektní pro vás, stejně nebude perfektní pro někoho jiného. Vězte, že jste v tom, co děláte, dobří a zbavte se pocitu, že to musí být bez chybičky. Strašně se vám uleví. Odvádět skvělou práci je jedna věc, být dokonalý věc druhá. Perfekcionismus z vás vysává energii, která vám pak chybí při dalších úkolech.



2. Dělejte všechno hned a nic neodkládejte - probouzíte se v noci hrůzou s myšlenkami na to, co jste zapomněli a co jste ještě neudělali? Začněte po vzoru úspěšných lidí řešit věci hned. Odkládání úkolů na později vám přináší stres z množství úkolů, které na vás čekají. Pokud vše, co jde, vyřešíte hned, půjdete spát s prázdnou hlavou, žádným stresem a čistým stolem na další den.



3. Úspěch tkví v dokončených úkolech - často se vám stává, že jste roztěkaní a děláte 10 věcí najednou? Skončete s tím. Pokud máte velmi důležitý úkol, nenechte se nijak vyrušit, dokud jej nedokončíte. Postupujte od nejdůležitějších/nejnáročnějších úkolů po ty méně důležité. Podstata úspěchu tkví v dokončování, přestaňte dělat věci na půl a vše vám půjde lépe od ruky.



4. Dejte si cíl a ten splňte - jako poslední věc si každý den napište seznam úkolů na další den a hned ráno minimálně tři nejdůležitější splňte. Spousta klientů zjistí, že za první den toho udělali víc než za poslední rok.



5. Minimalizujte vnější vlivy - často se necháváme rušit od svých úkolů ostatními lidmi, spolupracovníky, rodinou, zbytečnými telefony, poradami či sociálními sítěmi. Pak nám samozřejmě schází čas na dokončení všech úkolů a nakonec nám to přináší špatný pocit z nedodělané práce a s tím spojený stres. Je nutné dát okolí najevo, že máte práci a rádi se s nimi budete bavit, ale až v osobním volnu, tedy přes oběd nebo po práci. Dávejte si cíle a přesně si stanovte i přestávky. Svůj předem stanovený plán dodržujte a nenechte se ničím rušit.



6. Naučte se odlišovat, co je naprosto nutné a co je jen pro krásu - když si sestavujete seznam činnosti a úkolů na další den, rovnou jim udělte prioritu. První tři, které jsou ze seznamu nejdůležitější, jsou přesně ty, které musíte udělat jako první (viz bod 4). Úkoly, které nemají žádný, nebo jen minimální vliv na váš úspěch, jsou nepodstatné a rovnou je škrtněte.



7. Naučte se říkat NE - nikdo z nás nemá neomezený čas a energii a nemůže vyhovět každému. Naučte se vycházet vstříc pouze tehdy, když vám to momentálně vyhovuje. Pokud tomu tak není, omluvte se nebo určete termín, kdy by se vám to hodilo.



8. Delegujte - s určením si vlastních priorit souvisí také delegování činnosti, na kterou nemáte čas nebo náladu. Nebojte se tyto úkoly uložit k vykonání někomu jinému nebo je zadat společnosti. Uvědomte si, že váš čas je drahý a nemusíte všechno dělat sami.



9. Nezapomeňte na přestávky - každou půlhodinu se protáhněte, napijte a po 5 minutách se můžete vrátit ke svému úkolu plni energie. Mozek se během této krátké pauzy zrestartuje a bude více soustředěný.