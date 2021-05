Myslela si, že má zánět močového měchýře, byla to přitom rakovina vaječníků

Na to apeluje i paní Eva. „Doporučila bych, aby se lidé podívali do rodinné historie, jestli tam byly velké výskyty onkologických onemocnění. Já jsem nositelkou BRCA1 mutace, to se dá podchytit tím, že se udělá genetické testování. Potom se člověk dostane do mnohem užšího preventivního programu a je mnohem více kontrolován. Hlavně je třeba nic nepodceňovat, poslouchat tělo a jít okamžitě k lékaři, protože u onkologických onemocnění čas hraje nejdůležitější roli,“ uzavírá.