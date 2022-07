Léto je ideální čas na změnu jídelníčku a životního stylu

Přísnou dietu sice zvládneme, ale dlouhodobě je to neudržitelné. První drobnost mimo dietní plán rozjede spirálu přejídání a následně sebeobviňování, že jsme to zase nezvládli. Místo, abychom si váhu udrželi, nabereme zpět nejen shozená kila, ale i něco navíc.

Během hubnutí každý občas udělá dietní chybu. Když se to stane, nevzdávejte se a co nejrychleji se vraťte do svého režimu. Lépe se hubne někomu, kdo ví, proč to dělá, je optimistický a věří si.