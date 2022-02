Kvůli rakovině přišla o půlku jazyka, lékaři jí vyrobili ze stehna nový

Když Cameron před dvanácti lety zubní lékař upozornil na zvláštní bílou skvrnu na jazyku a poslal na biopsii, neměla vůbec tušení, že se jedná o něco závažného, zvlášť když i biopsie tenkrát vyšla negativní.

Po roce se ale na jejím jazyku objevila další skvrna identická s tou první. Lékaři ji proto poslali na hlubší biopsii, ale ani ta na rakovinu jako takovou neukázala. Lékaři bohužel nezjistili ani jinou příčinu, která by za problémem mohla stát.

Několik měsíců poté jí ale jazyk začal pobolívat a byl i citlivější než dřív. Opět tak šla za svým zubařem, který jí tehdy předepsal antibiotika, která měla zastavit pravděpodobný zánět. Místo zlepšení se ale její stav neustále jen a jen zhoršoval. Bílé skvrny na levé straně jazyka se navíc přeměnily v narůžovělý útvar. Její zubař ji tak poslal na další testy a již třetí biopsii.

Až když byla Cameron po dlouhých třech letech od objevení první skvrny poslána ke specialistovi na ORL, byl jí diagnostikován skvamocelulární karcinom neboli také spinaliom (maligní nádor vytvořený z dlaždicovitých buněk kůže, které jsou součástí jedné z vrstev epitelové tkáně, včetně sliznice – pozn. redakce), a to již ve čtvrtém stadiu. Do té doby od lékařů v podstatě ani neslyšela žádné podezření, že by se mohlo jednat o rakovinu.

„V době, kdy mi byla konečně stanovena diagnóza, jsem již shodila sedm kilogramů, protože v té době už jsem nemohla jíst ani pít,” dodává pro agenturu AP Cameron.

Verdikt lékařů proto v první okamžik vnímala jako rozsudek smrti. Nicméně po nějaké době vše přehodnotila a rozhodla se bojovat.

„Tehdy mi bylo 33 let a měla jsem výbornou kondičku, vůbec jsem tak nechápala, že bych mohla být nějak víc nemocná. Až když jsem si doma vygooglila, o co jde, byla jsem zděšená, protože kromě informací jsem objevila i obrázky lidí, kterým se stejnou diagnózou byla odstraněna část čelisti nebo jim byla čelist rozřezána napůl... nikdy jsem se tak nebála toho, co mě čeká,” svěřila se Cameron.

V červenci 2013 tak začala se třemi koly chemoterapií, která skončila v září téhož roku. Po celou dobu léčby přitom nemohla nic jíst ani pít, protože trpěla nesnesitelnými bolestmi.

„Často se mi stávalo, že jsem u jídelního stolu začala plakat, protože jsem nemohla nic sníst. Ale asi úplně nejhorší bylo, když jsem se dostala do fáze, kdy jsem kvůli fyzickému vyčerpání už nemohla ani mluvit se svým pětiletým synem či manželem,” řekla.

Naštěstí ale chemoterapie zafungovaly a nádor se zmenšil, tudíž lékaři mohli přistoupit k dalšímu kroku léčby, a tedy odstranění nádoru. K tomu nakonec došlo 23. prosince 2013 v americkém Cancer Center v Houstonu, kde se specializují na tyto druhy nádorů.

Během 9,5hodinové operace jí lékaři nejprve odstranili levou část jazyka a následně za pomoci plastických chirurgů jí tuto část jazyka nahradili svalovou tkání ze stehna.

Poté jí lékaři provedli tracheotomii, aby mohla dýchat, a zároveň jí do krku zavedli hadičku, aby mohla přijímat výživu přímo do žaludku.

„Následujících několik týdnů jsem prožívala peklo, protože jsem měla ústa nateklá, nemohla jsem polykat ani bez pomoci dýchat. Musela jsem být navíc pod neustálým dohledem a pokaždé, když se mi v krku nahromadila krev a tělesné tekutiny, musely mi sestry ústa vypláchnout vodou. Málokdo si umí představit, jak strašné to tehdy pro mě bylo,” svěřila se Cameron.

Devět týdnů po operaci podstoupila Cameron 45 dávek ozařování a další tři kola chemoterapií, aby se zbavila všech zbývajících rakovinných buněk. Během té doby nebyla schopna mluvit a šest měsíců měla kvůli výživě zavedenou hadičku do žaludku, dokud se jí rány zcela nezahojily.

Pak si musela začít zvykat na svůj nový jazyk. Musela se naučit znovu mluvit, žvýkat, pít a polykat. Doteď jí občas vypadne jídlo z úst či jí uvízne sousto pod jazykem, kdy pak zažívá stejný pocit, jako když člověk má kamínek v botě. Její jazyk má totiž omezený pohyb, protože jeho levou část má přišitou k dásni, tudíž ho nedokáže ani pořádně vypláznout a nemůže s ním ani lízat.

Navíc sliny produkuje jen pravá strana, tudíž i manipulace s jídlem je jiná. To všechno je pro Cameron občas dost frustrující, ale není to nic, s čím by nemohla žít.

Letos je to je devět let od doby, kdy jí byla diagnostikována rakovina, a prozatím neměla žádné příznaky, které by mohly značit, že se jí rakovina vrátila.