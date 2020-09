Kontaktní čočky nasazovala vlhkou rukou, na jedno oko následně oslepla

Parazit zvaný acanthamoeba se běžně vyskytuje v půdě a v čisté vodě, včetně pitné vody z vodovodu. Když se tento parazit dostane do oka, nemusí se nic stát, pokud ovšem nenosíte kontaktní čočky, jak tomu bylo u Charlotte Clarksonové.

Jakmile se kapka vody s mikroskopickým parazitem zachytí mezi rohovkou a kontaktní čočkou, umožní to parazitovi se zavrtat do rohovky a způsobit tzv. akantamébovou keratitidu neboli zánět rohovky.

V Česku tento problém ročně potká 1-2 lidi, ve Velké Británii kolem 50 a celosvětově až 3 miliony lidí. Podle výzkumu charitativní organizace Fight For Sight se tak z 95 % děje u nositelů kontaktních čoček.

Až lékař v nemocnici, kam se následně dostala, se jí zeptal, zda nenosí kontaktní čočky a nechal u ní udělat speciální vyšetření. To zprvu vyšlo negativně. Že se jedná o acanthamoebu, potvrdilo až další vyšetření lékařů ve Skotsku, a to až 4 měsíce poté. Bohužel pro Charlotte bylo již pozdě. Aby léčba zabrala a došlo k úplnému uzdravení oka, je nutné ji aplikovat do měsíce od napadení parazitem.