Káva nalačno nemusí být dobrý nápad

Ještě ani nevysvitly první sluneční paprsky a vy se ještě se zalepenýma očima vydáváte do kuchyně, abyste si uvařili hrnek lahodné kávy? Pokud je vám tento scénář povědomý, pak pro vás možná nemáme dobrou zprávu. Někteří jedinci by totiž s pitím kávy měli počkat alespoň do snídaně.