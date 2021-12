Jedu na autopilota, o klidných svátcích s rodinou si mohu nechat zdát, říká lékařka

Rozhodně to ale neznamená, že léčí pouze virtuálně. Každý nachlazený přijde do ordinace, otestuje se a domů odchází s informací, že s lékařkou bude v kontaktu a v nutném případě jej opakovaně vyšetří.

„Samozřejmě je mi líto, že synovi nemůžu věnovat tolik času, kolik bych chtěla, nebo že nemám napečené cukroví. Ztracený čas vám nikdo nevrátí. Svou práci mám ale stále velmi ráda a věřím, že má smysl. Stejně to vnímá většina mých kolegů. Aktuálně se s covidem potýká přibližně 290 tisíc lidí a 95 % z nich je v péči pěti tisíc praktiků napříč republikou,“ vypráví lékařka, která je smířená s tím, že stejně jako loni ani letošní Vánoce nebudou ve znamení klidu a rodinné pohody.

„Když se mě můj ‚puberťák‘ zeptá, jak by mi mohl s prací pomoci, dojde mi, že tahle situace není dobrá. To já bych tu měla být pro něj a pomáhat jemu, ne on mně,“ říká.