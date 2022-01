Jednoduché cviky, které uleví od bolesti za krkem

„Bolesti krční páteře jsou v dnešní době velice časté, a to z toho důvodu, že hodně sedíme, používáme hodně počítače, koukáme do mobilů a vůbec dnešní způsob života není tak aktivní, jako byl dřív,“ řekla Novinkám fyzioterapeutka Monika Ballýová z karlínské kliniky celostní terapie a sportu VO2MAX v Praze.

„Nejčastější bývá to, že máme obecně zatuhlou hrudní páteř a hrudní koš,“ vysvětlila s tím, že právě krční páteř je často náchylná na přetížení. „Svaly zde jsou hodně tenké, a proto je potřeba se při terapii hrudní a krční páteře nejdřív zaměřit na mobilitu a dostatečné protažení svalů,“ dodává.

„Další příčinou, proč můžeme mít potíže v oblasti krční páteře, je jakákoliv neurologická potíž, ať už je to vyhřezlá ploténka, nebo dráždění nervů. To určitě patří do rukou odborníka,“ uvedla zkušená fyzioterapeutka s tím, že v takovém případě je potřeba navštívit neurologa a až následně fyzioterapeuta.