Jedna pilulka měsíčně. Vědci přišli s novou formou antikoncepce

Dostala jste do vínku zapomnětlivost a často na to doplácíte při každodenním užívání antikoncepčních pilulek? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Vědci totiž přišli na to, jak zabalit měsíční zásobu účinné látky do jedné kapsle. Lék je zatím ve fázi experimentu.