Je zcela v pořádku být šťastný, i když mnozí jiní nejsou

Děsivé události současnosti často v lidech plodí pocity bezmoci, beznaděje, zdrcenosti a zoufalství a v mnohých vyvolávají chmurný výhled do budoucnosti.

Samozřejmě je zdravé soucítit s ostatními, kteří nemají to „štěstí“ a jsou v centru krize. Jenže pokud se v důsledku toho ocitnete v depresi a propadnete beznaději i vy, budete o to méně schopni pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují.