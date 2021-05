Jak si poradit se sociální úzkostí, nepříjemným fenoménem poslední doby

Strach z obnoveného sociálního kontaktu rozhodně není radno brát na lehkou váhu. Nejde totiž jen o to, že je vám nepříjemná představa více lidí pohromadě. Jde rovněž o poruchu duševního zdraví, která může ovlivnit práci, školu i další každodenní činnosti.

Naštěstí existuje několik tipů, které mohou danou úzkost či strach zmírnit.

Zastavte se a dýchejte

„Úzkost je přirozená lidská emoce, může ji pociťovat každý. Na vlastní kůži jsem ji dříve mnohokrát zažil – měl jsem zpocené dlaně, srdce mi bilo jak zběsilé a chtěl jsem se někam schovat,“ popisuje pro server Independent James Routledge, zakladatel společnosti Sanctus, která chce kromě jiného rozšířit povědomí a vnímání duševního zdraví mezi lidmi.

Jak dodává, když nás přepadne úzkost, může se náš dechový vzorec výrazně změnit, dýcháme najednou mělce a krátce.

„Zkuste se zaměřit na svůj dech a upravit ho. Při nádechu pomalu počítejte do čtyř, při výdechu do šesti. I tento rituál může s úzkostí významně pomoci,“ tvrdí.

Nezaměřujte se na fyzické příznaky

Pokud máte kvůli rozvolňování najednou pocit, že budete v centru dění, nebo vás bude někdo negativně hodnotit, může to způsobit fyzické příznaky jako červenání nebo třes. Čím více na ně budete myslet, o to víc budete mít pocit, že to druzí vnímají.

„Nepředpokládejte, že podobné příznaky někdo vidí, jen to zhoršíte. Pravdou je, že lidé okolo jsou často zaujatí vlastními myšlenkovými pochody, než aby vnímali vás,“ radí psycholožka Meg Arrollová.

Přeperte negativní myšlenky

Při nervozitě z opětovné socializace je snadné sám sebe přesvědčit, že nás bude každý okolo kritizovat. Někomu budeme připadat nudní, někomu jinému nesedne naše oblečení apod.

„Pokud se dostanete do podobné negativní spirály, zastavte se a zeptejte se sami sebe: Je to skutečně pravda, nebo si představuji jen nejhorší možný scénář?“ pokládá zásadní otázku Routledge. Zaměřte se raději na to, co lidé skutečně říkají, ne na to, co se vám odehrává v hlavě.

Najděte si bezpečné místo

„Pokud je toho na vás moc a máte pocit, že to nezvládnete, najděte si místo, kde se budete moci se svými pocity bezpečně vyrovnat,“ radí Routledge. Pokud se najednou ocitnete v kanceláři plné lidí, zkuste jít na chvíli ven a soustřeďte se na svůj dech.

Myslete pozitivně

Jestli vás v poslední době stále častěji přepadá úzkost spojená s obnovením kontaktů mezi lidmi, nedovolte, aby vám to bránilo v setkání s těmi, které máte rádi. Zkuste si představit, jaké to bylo, a jaké to opět určitě bude, až se setkáte se svými přáteli.

„Nejde ale jen o setkávání, cestování v rušné dopravě nebo pobyt v rušných kancelářských prostorech mohou rovněž spouštět obavy,“ popisuje Arrollová.

„Abychom to všichni zvládli, je třeba samozřejmě dodržovat hygienické návyky, stejně tak ale věnovat nějaký čas mentální vizualizaci. Představte si sami sebe na jednotlivých úsecích při cestě do práce či kanceláře a spojte si je s pozitivními zkušenostmi z daných míst. To pomůže dát vaší mysli jasný plán a omezí úzkost z neznámého,“ dodává.

Buďte laskaví a upřímní sami k sobě

Život během posledního roku byl náročný pro všechny, nesnažte se proto kvůli nikomu překračovat svou komfortní zónu do bodu, ve kterém byste se cítili stresovaní či vyhořelí.

„Nemějte pocit, že musíte vždy říkat ano, abyste potěšili druhé. Poslouchejte sami sebe a své tělo. Pokud potřebujete odpočívat nebo dobít energii, udělejte to,“ radí na závěr Routledge.