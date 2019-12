Jak se zbavit chrápání a zlepšit kvalitu spánku

Chrápání považuje leckdo za banalitu, ale ne vždy to tak bývá. Ve vážnějších případech totiž ničí nejen vztahy, ale i zdraví. Jak dokládají výsledky nedávné studie, chrápání trápí zhruba 40 procent mužské populace starší 30 let. Nad 65 let věku pak chrápou dvě třetiny mužů.