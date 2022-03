Jak se vypořádat s prokrastinací? Stačí zvládnout pravidlo tří minut

Jak pravidlo tří minut funguje? Je to jednoduché. Pokud máte nějakou práci, u které hrozí, že ji odložíte, zkuste ji dělat jen tři minuty. Samozřejmě tu práci zřejmě nedokážete za tak krátkou dobu dodělat, ale o to nejde. Jde o to vytrhnout se z nastavení a tedy vyhýbání se řešení.

Tři minuty je také ideální doba, po kterou byste se měli zdržet mluvení o lidech, kteří právě opustili vaši společnost. To pro případ, aby nezaslechli něco, co by neměli, a to jen proto, že se vrátili pro něco, co zapomněli.