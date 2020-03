Jak přirozeně posílit svou obranyschopnost

Existuje řada potravin, které napomáhají imunitnímu systému a přispívají k vyvážené stravě. Řadí se mezi ně například česnek, špenát, kurkuma či citrusové plody. Současně do svého jídelníčku můžete zařadit potravinové doplňky, které obsahují vitamíny B6, D či zinek, které mají rovněž pozitivní vliv na naši imunitu.

Kouření narušuje imunitní systém hned několika různými způsoby. Oslabuje obranyschopnost, čímž se organismus stává náchylnější k prodělání nejrůznějších druhů infekcí a může také zvýšit pravděpodobnost, že váš imunitní systém bude na infekci hůř reagovat než u nekuřáků. To stejné platí i pro nadměrné popíjení alkoholických nápojů.

Ačkoliv v dnešní době je jen pár šťastlivců, kteří se mohou pochlubit pravidelným kvalitním a dlouhým spánkem, věřte, že právě spánek není radno zanedbávat. Jen správně odpočinutý organismus totiž může fungovat na sto procent. A to zejména, když je vystaven dlouhodobému, ale i krátkodobému stresu, kterých je teď všude plno.

Pravidelné a důkladné mytí rukou by mělo být pro každého samozřejmostí. O to důležitější je v době, kdy společnost bojuje proti koronaviru . V případě, že si nemáte kde umýt ruce, pak se vybavte antibakteriálním gelem, který můžete kdykoliv využít a je dobré ho mít při ruce.

Kromě mytí rukou je také důležité minimalizovat dotýkání obličeje. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou ruce snadným přenašečem infekce a při sahání si na obličej se infekce může snadno dostat do očí, nosu či pusy a pokračovat tak dál do těla.