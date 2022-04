Jak po ránu zvýšit svoji produktivitu

„Považuji se spíše za noční sovu a rána mi dávají pořádně zabrat. Již mnoho let mi ale pomáhá kombinace tří návyků: afirmace, meditace a psaní si deníku vděčnosti. Obvykle začínám den tím, že sama sebe ujistím, že jsem v klidu, a následně provozuji meditaci nebo dechové cvičení po dobu 10 minut. Pokud mi nezbývá mnoho času, stačí mi i jen minuta, přičemž praktikuji pravidlo 4-2-4, tedy nádech na 4 sekundy, držení dechu 2 sekundy a výdech 4 sekundy. Díky tomu se cítím více soustředěný a zrelaxovaný,“ říká trenér produktivity Samphy Y.

„První věc, kterou dělám hned po probuzení, je, že si napíšu do deníku své denní cíle. Pomáhá mi to v organizaci času. Večer si pak odškrtám všechno, co se mi povedlo splnit, díky čemuž se mi lépe spí, protože mám přesnou představu ohledně toho, jak se mi daří zvládat každodenní povinnosti,“ říká odbornice na produktivitu Lindsey Holmesová.