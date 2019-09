I kvůli narážkám na váhu začala hubnout. Teď jí sráží sebevědomí nadbytečná kůže

Amanda vyrůstala v tradiční italské domácnosti. Těstoviny a omáčky byly běžnou součástí každodenního jídelníčku. Nikdo tehdy moc nepřemýšlel o zdravém životním stylu, navíc ji vychovávala jen matka, takže jejich jídelníček se řídil hlavně podle toho, na co zrovna byly peníze.

O tom, že podobný životní styl nebyl zrovna dvakrát zdravý, se přesvědčila poměrně brzy. První narážky na její váhu se objevily, když jí bylo sedm let.

Tehdejší přítel její matky si poté, co ji viděl ve slavnostním princeznovském oblečku, neodpustil poznámku, že je na princeznu moc tlustá. Nějaký čas poté se začaly objevovat narážky i od její vlastní rodiny. Začalo to jemně, že by měla začít cvičit, s postupujícím věkem se vše ale stupňovalo.