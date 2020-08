Gymnazistka Katka je od 11 let na vozíku, i přes zdravotní potíže žije velmi aktivně

Katka od mala milovala pohyb a sport. Přestože měla neustále nějaká zranění a nosila sádru či ortézu, stejně běhala, jezdila na kole či in-linech někde venku s ostatními dětmi. Díky pohybu se jí tak podařilo na několik let odložit verdikt lékařů, podle něhož měla být již od pěti let na vozíku.

To se nakonec bohužel stejně stalo, ale až v jejích jedenácti letech, kdy jí ortoped zpevňoval kolena a rovnal kotníky sádrou, ale dvakrát se mu to nepovedlo. Potřetí sice již ano, přesto se Katku již nikdy nepodařilo rozchodit.

Aktivní Katku a milovnici sportu nicméně ani vozík nezastavil. Začala se aktivně věnovat sportu i na vozíku. Ráda si zahrála florbal, který milovala i v době, kdy ještě chodila, pro zábavu si občas zahrála i parahokej a v budoucnu by ještě ráda zkusila basket či golf.

A to i přes další nepřízeň osudu, která ji potkala pár dní po jejích 18. narozeninách. Tehdy měla ošklivý pád, k němuž se přidaly problémy s jídlem a v nemocnici se začala i přes podaný kyslík dusit.

Když se její stav stabilizoval, lékaři jí udělali tracheostomii a po nějakém čase ji převezli do pražské nemocnice v Motole, kde jí bylo potvrzeno další autoimunitní onemocnění Myasthenie Gravis, které narušuje komunikaci mezi nervy a svaly. Lékaři ji tak začali připravovat na trvalý život s tracheostomií.

„U tohoto onemocnění je bohužel riziko toho, že jakýkoliv zánět nebo přetížení mě může znovu poslat na ventilátor, ale ani to mě nezastaví. Jsem ráda, že se znovu vracím ke sportu. Momentálně studuji na gymnáziu a kromě florbalu, lyžování, cyklistiky se těším i na sjíždění vody,” svěřuje se Katka.

Aby byla Katka ve svém životě co možná nejvíce soběstačná a ulevila také svému nemocnému tělu, potřebovala by nový elektrický vozík.

„Je to pro mě jedna z nejpotřebnějších věcí, které musím vyřešit. Sice mám jeden doma, ale rozměrově už mi nevyhovuje. Navíc nový vozík by mě uměl postavit, dát do lehu, naklonit se a celkově polohovat, což uleví mým kyčlím a navíc mi bude velkým pomocníkem i ve škole,” dodává Katka.