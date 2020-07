Detoxikujte svoji ložnici a spěte lépe

Ačkoliv si to možná nepřipouštíme, prostředí, ve kterém spíme, má na nás velký vliv, a to zejména z dlouhodobého hlediska. „Pokud nesplňujete standardy spánkové hygieny, pak nikdy nedocílíte kvalitního vyspání,“ říká odbornice na spánek Genevieve Rosen-Billenové. Jaké jsou její osvědčené tipy?

Základem každé ložnice je postel a ta by měla být kvalitní. Vždyť spánkem trávím téměř třetinu života. „Rám postele, matrace i polštář, to vše by mělo být kvalitní a vyrobeno z udržitelných materiálů, jako je recyklovaná ocel a bez těkavých organických sloučenin (VOC), které by mohly mít negativní dopad na kvalitu vzduchu v místnosti,” uvedla Rosen-Billenová pro DailyMail.