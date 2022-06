Cvičit raději ráno, nebo večer? Záleží na pohlaví

Jsou ale i lidé, kteří se na rozvolnění a běžný režim těšili, přesto s ním mají více starostí, než si mysleli. A zahrnout do něj cvičení nemusí být tak snadné, jak by se zdálo. O to víc někteří řeší, kdy je ten pravý čas cvičit, aby z pohybu získali co nejvíce užitku.