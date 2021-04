Co prozradí sarkasmus o vaší inteligenci

Nejnovější studie publikovaná v časopise Journal of Applied Psychology ale poukázala ještě na jeden faktor, a to právě sarkasmus. Lidé, kteří ho chápou a jsou schopni ho užívat s rozumem, bývají podle zjištění vysoce inteligentní a také velmi kreativní.

Co je to emoční inteligence a jak moc ovlivňuje naše životy

Co je to emoční inteligence a jak moc ovlivňuje naše životy Vztahy a sex

Poté, co rozdělili účastníky do různých skupin, dali jim poslechnout zvukové záznamy zákazníků, kteří vyjadřovali své pocity frustrace buď rozzlobeným až hněvivým tónem, nebo sarkastickým tónem. Ze zjištění vyplynulo, že jedinci, kteří naslouchali rozzlobenému zákazníkovi, byli „úspěšnější při řešení analytických problémů, ale méně úspěšní při řešení kreativních úkolů” ve srovnání s dobrovolníky, kteří poslouchali „emocionálně neutrálního (sarkastického) zákazníka”.

To podle nich v zásadě znamená, že být „sarkastický blb”, nebo lépe řečeno umět moudře držet krok s tím, co vám přijde do cesty, je velká výhoda. „Vědci to ještě podporují tvrzením, že „pochopení sarkastických výrazů vyžaduje více kognitivního úsilí a komplexního myšlení než pochopení přímého hněvu”.