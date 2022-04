Časté známky nízkého sebevědomí a sebeúcty

To, že nedokážete přijmout kritiku, automaticky neznamená, že dokážete přijímat komplimenty. Když se nemáte rádi, ani komplimenty nebývají „jen tak“.

Jde ruku v ruce s nerozhodností. Oba tyto stavy jsou zakořeněny ve strachu z chyb, které můžete udělat. Perfekcionismus často vede k frustraci a nedostatečnému výkonu, protože není dosaženo kýžené dokonalosti. Jenže co je vlastně dokonalé?

Je lidskou přirozeností starat se o to, co milujeme, a opomíjet, co nemilujeme. Vaše vzorce péče o sebe - výživa, spánek, cvičení, společenské interakce - jsou tak odrazem vaší sebeúcty.