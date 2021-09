Časté močení jí komplikovalo život. Pomohla až unikátní léčba pomocí elektrod

S inkontinencí neboli únikem moči se potýká až 40 procent Čechů. Paní Barboře časté a nutkavé močení zasahovalo do běžného života. Problém, se kterým se musela léčit 17 let, nakonec pomohla vyřešit unikátní operace tzv. sakrální neuromodulace, při které je do těla zabudován speciální stimulátor pro komunikaci mezi močovým měchýřem a nervovou soustavou. Jako první v Česku se tomuto zákroku při léčbě poruch močení věnuje pražská Fakultní nemocnice v Motole.