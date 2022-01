BRCA gen stojí za rakovinou prsu, ale může vést i k rakovině slinivky

Nádor slinivky břišní každým rokem postihne kolem 2300 lidí, většinou starších 45 let. Většina z nich do roka umírá, jen 8 % přežije s nemocí více než pět let. U přibližně 10 % z celkově nemocných přitom lze vznik choroby předvídat. Jedná se především o lidi, kteří mají rakovinu slinivky v rodině, případně se u nich vyskytuje tzv. BRCA gen, který je především spojován s rakovinou prsu a vaječníků.