Astmatický záchvat může vyvolat i bouřka

Podle vědců se tak děje, protože vzduchová turbulence vyvolaná bouřemi způsobuje, že silné vzestupné proudy nasávají pylová zrna nahoru do mraků. Tam do pylových zrn pronikne vlhkost, která způsobí, že zrna nabobtnají a prasknou. Do ovzduší se tak dostanou mnohem menší fragmenty pylových proteinů, které klesají k zemi a lidé je velmi snadno vdechnou.