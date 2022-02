5 osvědčených způsobů, jak v sobě najít disciplínu

„Jakmile máte vnitřní disciplínu, pak nepřemýšlíte o tom, jak co udělat a kdy. Prostě jdete a uděláte to. Odhodlaně, cílevědomě. Právě přísnost k sobě samým vás posouvá dál a jen díky ní se můžete zlepšovat a dosahovat skvělých výsledků. A naopak bez ní nebudou ani rady od toho nejúspěšnějšího člověka na světě nikdy fungovat,“ vysvětluje provozní ředitelka technologické firmy Creative Dock a zakladatelka agentury Rebel & Glory zabývající se virtuální realitou Gabriela Teissing.

V praxi to znamená, že pokud se vám na důležitých úkolech špatně pracuje v kanceláři, protože si rádi povídáte s kolegy, zavřete se v zasedačce nebo pracujte z domova. Jestli vás doma příliš svádí Netflix, běžte pracovat do kavárny.

„Nemusí se přitom vůbec jednat jen o práci a postup v kariéře nebo úspěch v byznysu. Stejně to funguje třeba se sportovními výkony nebo učením cizích jazyků. Nestačí si jen říct, že chcete běhat rychleji nebo mluvit lépe italsky. Je fajn si říct, že teď začnete třikrát týdně trénovat, potažmo si nejprve najdete učitele, poté začnete číst italské knihy, a potom se vydáte na měsíc do Itálie,“ říká dále Teissing.

Teď už zhruba víte, co máte dělat a čemu se vyhýbat. Ideální proto je si nové návyky co nejrychleji včlenit do běžného života. Vytvořte si nové rituály, promyslete si, jak by mělo probíhat každé vaše ráno, každý váš odchod do práce, každá vaše příprava na schůzku, ale i každé plánování pravidelného sportování, čtení nebo třeba pletení, pokud je pro vás právě to v životě důležité.