1. Pletete si hlad s pocitem žízně

Jedná se o nejčastější chybu mnohých jedinců. Mají žízeň, ale místo toho, aby se napili, vezmou si něco k snědku. Ovšem tím, že nebyl uspokojen pocit žízně, nedokážou si říct dost ani s jídlem.

„Pokud je pro vás těžké rozlišit žízeň od hladu, pak zkuste vždy nejprve vypít skleničku vody, počkejte 20-30 minut a uvidíte, zda dojde k uspokojení potřeb, nebo se budete muset najíst,” radí odbornice na výživu Mary Z. Vitolinsová.

2. Vynecháváte snídaně



Spousta lidí ráno nestíhá snídat anebo jednoduše nemá hned po probuzení hlad. Pokud ale vynechají snídani, pak je veliká pravděpodobnost, že tento deficit budou dohánět v dalších jídlech a pak sní mnohem větší porce či jakékoliv jídlo, které budou mít po ruce.

3. Jíte u obrazovky

Mnozí konzumují jídlo u obrazovky počítače či doma u televize. I to je důvod, proč zkonzumují mnohem více jídla, než potřebují. Jde o to, že i při jídle by měl být mozek zaměstnán jen jídlem, a ne žádnou jinou činností. Když je mysl zaměstnána i jinou činností, mozek nedokáže správně reagovat na množství přijaté stravy.

4. Nehlídáte si každou porci jídla



Další velkou chybou je, že si občas dopřejete větší porci či v průběhu dne sáhnete po nějaké dobrůtce, kterou si v daný okamžik nedokážete odepřít. Zkuste se tedy vyvarovat nákupu těchto dobrůtek, a pokud je doma máte v zásobě, pak je jednoduše někomu darujte. Zároveň přestaňte schovávat nejrůznější zbytky, jak radí fitness trenérka Jillian Michaelsová, raději vše vyhoďte.

Vše je o sebekontrole, kterou ale lidé s nutkavou potřebou jídla postrádají. Aby zvládli dlouhodobě odolávat jídlu, potřebují pomoc v podobě co nejmenšího množství svodů.

5. Přizpůsobujete se potřebám partnera

Ženy se také často v konzumaci jídla přizpůsobují potřebám svého partnera. Řada mužů se přitom nemusí hlídat, zvlášť pokud mají fyzicky náročné zaměstnání, jejich porce jídla jsou tak nejen větší, ale mohou si i častěji dopřát nejrůznější dobrůtky. Držet s nimi krok je tak cesta do pekel.

„Pokud doma vaříte svému muži, pak sobě zkuste připravovat odlehčené verze pokrmů anebo si striktně hlídejte velikost porce,” radí na svém blogu výživová poradkyně Cynthia Sassová.

6. Vaše talíře a misky jsou příliš velké



I velikost talířů či misek může vést k přejídání. Když je na talíři více prázdného místa, porce vypadá menší, než je ve skutečnosti. Trápí-li vás věčné přejídání, zakupte si domů nejprve nový stolovací servis. Čím menší talíře a misky, tím lépe.

7. Za každé selhání má přijít trest



Pokud zhřešíte, pak se s danou věcí nesmiřujte. Stresovat se kvůli jídlu samozřejmě není dobré, na druhou stranu, pokud si každé své selhání tímto zdůvodníte, nehnete se z místa.

8. Nedopřáváte si svačiny



Někteří lidé si bohužel myslí, že svačiny jsou jen další jídlo, a proto je mnohem lepší je ze svého jídelníčku vyřadit. Opak je ale často pravdou. Tělo potřebuje pravidelný přísun paliva a právě svačiny mohou pomoci zbavit se přejídání.

9. Nehlídáte se po cvičení



Řada lidí se sklony k přejídání je přesvědčena, že když budou cvičit, mohou si poté dopřát mnohem víc jídla než bez cvičení. To je ale pravda jen z části. Pokud si zacvičíte a pak doma sníte vše, co budete mít po ruce, spíš vám to ublíží.

10. Jste emocionálně nevyrovnaní



Jídlo je často využíváno jako prostředek pro zklidnění a zahánění nejrůznějších chmur. Pokud je to váš případ, pak se při konzumaci jakéhokoli jídla vždy sami sebe zeptejte: „Mám skutečně hlad?”.