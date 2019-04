Zdena Nováčková, Právo

Kopr vonný

Kopr nemusíme zvlášť představovat, na našich zahrádkách, balkonech i v kuchyni je běžnou bylinou. Do jídel používáme mladou zelenou nať, a to jak čerstvou, tak sušenou i nakládanou. Aromatická jsou však i semena.

Čerstvá nať obsahuje vitamín C, dále silice, kumariny, flavonoidy, třísloviny a slizy, které pomáhají lepšímu a rychlejšímu trávení. Kopr také zklidňuje a podporuje nervovou soustavu, což se v období redukce váhy hodí.

Náš tip: Naložte si kopr do jablečného octa, zlepšíte tak metabolismus tuků a v neposlední řadě i své zeleninové saláty, kde ho používáme jako zálivku. Není ho třeba filtrovat, prostě zalijte jeden díl koprové nati (klidně i nadrcených semen) čtyřmi díly octa.

Pokud potřebujete kúru pro lepší zažívání, zalijte polévkovou lžíci koprového octa dvěma deci vody a pijte nejlépe po ránu nalačno.

Puškvorec obecný

Jako koření se puškvorec používá čerstvý i sušený (uskladněný vydrží maximálně jeden rok), přidává se hlavně do sladkých jídel, čerstvé listy pak do salátů.

Jeho oddenek má hořkou, kořenitou chuť a vůní připomíná růži. Tato trvalka pochází z Asie a její pěstování je složité, potřebuje specifické půdní podmínky.

Náš tip: Před večerním jídlem si dejte špetku puškvorce na lžičku s medem a snězte. Podpoříte tak trávení, vylučování žaludečních šťáv, metabolismus začne zrychlovat. Tato kúra je skvělá při dietě a snižování porcí jídla.

Skořice

Jde o jedno z nejstarších známých koření. Má typickou vůni a chuť, získává se z kůry stálezelených tropických stromů skořicovníků. Skořice se používá celá i mletá do slaných i sladkých jídel. Spojení skořice s jablkem je asi nejznámější, ale velmi dobře chutná i ve špenátu nebo hlávkovém zelí, hodně se přidává do módních smoothie.

Za vyzkoušení stojí s různými masy. Inspirujte se indickou či africkou kuchyní, stojí to za to. Skořice totiž obsahuje silice, jež vylepšují trávení, a kromě mnoha jiných zdravotních účinků i prohřívá organismus, což oceníme právě při dietách.

Náš tip: Půl kávové lžičky skořice zalijte dvěma deci vroucí vody, nechte pět minut odstát. Pijte po dobu deseti dnů nalačno. Nebo se také můžete naučit dávat špetku skořice do svého šálku kávy – prospějete tak svému zdraví i štíhlé linii.

Kmín kořenný

Pro své báječné aroma je u nás tradičně v oblibě v podobě celých semen, můžeme si ale pořídit i semena drcená nebo mletá. Při častém používání ve stravě kmín podporuje trávení, odstraňuje nadýmání, stimuluje peristaltiku střev a urychluje odvádění nežádoucích látek z těla.

Pro intenzívnější účinek můžete po jídle rozžvýkat pár semínek – kromě zlepšení metabolismu dokáže také odstranit pachy z úst. Při redukční dietě by v našem jídelníčku neměl chybět. Můžete se pro něj vypravit i do přírody – roste totiž planě na loukách.

Náš tip: Pokud se přejíte a je vám nevolno, pomůže malé štamprle kmínky. Sedm gramů kmínu nasypte do půl litru nejlépe bílého alkoholu (vodky, slivovice), nechte měsíc odležet, sceďte a užívejte dle potřeby.

Majoránka

Její typická vůně a chuť jsou u nás velmi oblíbené. Používá se čerstvá i sušená, tepelná úprava jí nevadí. Obsahuje silice, hořčiny, třísloviny a další látky, které podporují trávení a tvorbu žluči. S majoránkou nemusíte šetřit, lidský organismus ji velmi dobře snáší, nejsou známé žádné vedlejší účinky.

Náš tip na zhubnutí: Zalijte jednu čajovou lžičku majoránky dvěma deci vody, deset minut louhujte, pak sceďte a vypijte teplé asi půl hodiny před každým hlavním jídlem. Po čtrnácti dnech by se měl projevit úbytek váhy.

Koriandr

Aromatický koriandr (používá se čerstvá nať i sušená semínka) má nasládlou a palčivou chuť, působí na funkci střev a žaludku a podporuje sekreci žaludečních šťáv.

Pokud bylinu přidáváme hojně do jídel, urychlíme metabolismus a pomůžeme odstraňování škodlivých látek z těla, zejména ze střev.

Koriandr pochází z Asie, ale daří se mu i u nás, jen musíme při pěstování vybrat slunné místo, dobře propustnou půdu a zajistit dostatek zálivky. Koriandrová nať pak roste celé léto až do prvních mrazíků.

Náš tip: Ze zelené nati koriandru si pro dobré trávení připravte vinný výluh. Do sedmičky bílého vína vložte asi 20 umytých stonků koriandru, nechte týden louhovat a sceďte. Užívejte půl deci denně, přispějete tím k regeneraci vaší trávicí soustavy.

Řeřicha

Netradiční koření s aromatickou vůní připomíná svou štiplavou chutí ředkvičky nebo hořčici. Doma si ji můžete snadno vypěstovat na klíčky. Užívá se výhradně čerstvá, nesnáší tepelné zpracování ani se nesuší.

Přidává se do různých masových i zeleninových jídel, pomazánek, polévek, salátů. Obsahuje látky, které podporují trávení a tvorbu žaludečních šťáv.

Náš tip: Na zdravé smoothie pro hubnoucí program umixujte řeřichu s trochou převařené, ale vystydlé vody, přidáním rajského jablíčka zjemníte chuť.

Také se jí často říká číbr nebo šubra. Má palčivou peprnou chuť, která ovšem v posledních desetiletích z našeho jídelníčku téměř vymizela. A to je škoda.

Například na Balkáně dobře vědí, jaký je to poklad – nejenže skvěle chutná, ale pomůže tělu s trávením zejména tučných jídel. Dá se použít do všech pokrmů, do kterých se dává pepř, a obdobně se i dávkuje. Výborně snáší tepelnou úpravu.

Náš tip: Připravte si saturejkový olej – jeden díl čerstvé nebo sušené saturejky smíchejte se třemi díly oleje a nechte macerovat tři týdny. Po scezení ho uzavřete do tmavé lahve. Olej přidáváme do jídel nebo denně užíváme jednu polévkovou lžíci nalačno po dobu čtrnácti dnů jako detoxikační kúru.