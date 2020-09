Zkroťte svůj plazí mozek i své nejprimitivnější pudy

V živočišné říši jde o účinnou strategii, i když by se to na první pohled nemuselo zdát. Pokud lovené zvíře dokáže vydržet bez sebemenšího pohybu, má větší šanci splynout s prostředím tak, aby ho predátor přehlédl.

Strachovat se zdaleka nemusíte jen o život, ale třeba i o pocit vlastní hodnoty. „Pokud se vám třeba zdá, že vás váš protějšek přehlíží, mozkový kmen to může velmi rychle vyhodnotit jako ohrožení vašeho ega,“ dává příklad veřejný řečník Kerwin Rea. Než si to zbytek mozku stačí rozmyslet, vyrazíte do útoku.

„To, že si nemůžeme reakce vybírat a používat je, jak se nám zachce, má své klady i zápory. Na jednu stranu byla příroda v tomto geniální, protože pokud se dostaneme do opravdu ohrožující situace, je třeba jednat rychle. To, že žijeme i v sociálním kontextu a mimovolný výběr strategií nám může způsobovat spoustu vnitřních konfliktů i problémů s okolím, přírodu až zase tak nezajímá,“ uzavírá Brosterová.

Co tedy může člověk s tímto bleskurychlým pomocníkem udělat? Nejdříve se asi smířit s tím, že tu bude s každým z nás do konce našeho života. A také si uvědomit, že pokud je v klidu, nechává ostatní části mozku, aby dělaly svoji práci. A to je náš největší úkol – dostat ho do klidu.