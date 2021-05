Ženské chování, které muži velmi ocení

Na muže je obecně vyvíjen velký tlak, aby začínali konverzaci jako první. Jenže i oni si někdy nejsou jisti, zda nejsou moc ctižádostiví, jestli to nepřehánějí. A tak se může klidně stát, že si to rozmyslí a zprávu třeba po schůzce vůbec nepošlou, což samozřejmě dokáže vyvolat velké obavy.

Nicméně muži rovněž mají rádi, když jim někdo projevuje náklonnost, takže když napíšete krátkou zprávu jako první s tím, že na něj myslíte, může to další hovor více podnítit a určitě mu to zlepší den.

Někteří lidé jsou něžnější a jejich vyjádření láskyplnější než u jiných a není na tom nic špatného. Nemusíte se tak cítit špatně, pokud budete chtít partnerovi vyjádřit, co k němu opravdu cítíte. I muž to dokáže mnohdy vycítit jako ženy, ale když to uslyší, velmi to ocení. A rozhodně si nebude stěžovat, když to zopakujete.