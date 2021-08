Výška versus váha aneb Co je atraktivnější pro ženy, a co pro muže

Oči, ústa, malá či velká ňadra, výška, ale i pracovní postavení nebo výše konta. Nejen to jsou atributy, které u různých lidí více či méně ovlivňují to, jak pro ně bude protějšek přitažlivý.

Podobný průzkum na téma atraktivity mezi pohlavími, který si zadalo vedení časopisu Body Image, před nedávnem zpracovala i britská společnost YouGov.

Průzkum, jehož výsledky interpretoval vedle dalších i server Independent, proběhl mezi 2200 lidmi. Všichni byli nejdříve požádáni, aby popsali nejdříve svůj vlastní typ těla, a následně, jaké typy těl je přitahují.

Tři z deseti účastníků označili své tělo jako průměrné, zatímco jedna pětina věřila, že má nadváhu. Šest procent dotázaných pak označilo své tělo jako „tučné“, 13 procent pak jako baculaté. Každý sedmý jedinec se pak označil za štíhlého.

Co se týče „požadavků“ z hlediska atraktivity opačného pohlaví, ženy se zaměřují více na výšku. Pro 67 % z nich by byl atraktivní muž vyšší než ony, pro 6 procent žen by byl ideální i muž stejné výšky. Pouhému procentu žen by nevadil partner menší.

Naopak více než třetina mužů (35 procent) by chtěla partnerku menšího vzrůstu, než jsou oni. Šestnácti procentům by pak nevadila žena stejně vysoká, čtyři procenta mužů by pak cíleně hledala partnerku vyšší, než jsou oni sami.

Muži pak obecně častěji než ženy tvrdili, že pro ně výška není přednostní ukazatel atraktivity.