Výhody oddělené ložnice aneb Když kvalitní spánek dostane přednost

„Spánek v oddělených místnostech může pro mnoho párů představovat splněný sen, a to zejména v době, kdy často trávíme celé dny po boku partnera doma,“ říká pro Huffington Post behaviorální vědkyně Wendy Troxelová.

Spánková deprivace totiž v dlouhodobém horizontu může způsobovat až deprese. „S mým manželem jsme se pokoušeli spát bok po boku, ale zjistili jsme, že v našem případě to nefunguje. Trpím totiž hned několika poruchami spánku. Sice už nejsem náměsíčná a nekřičím ze spaní, ale musím mít u sebe stroj na léčbu spánkové apnoe a stále trpím syndromem neklidných nohou. Můj manžel je naopak velmi lehký spáč. Společný spánek byl tudíž spíš za trest,“ říká studentka lékařství Jennifer Colbourneová.

Výzkumy skutečně ukazují, že pokud jsou lidé dobře odpočatí, jsou lepšími komunikátory, jsou šťastnější a empatičtější. To všechno jsou důležité atributy pro rozvíjení spokojeného vztahu. Pokud tedy vaše bydlení umožňuje spaní odděleně, není co řešit.

To stejné platí i pro páry, které mají různé spánkové cykly. Příkladem jsou lidé pracující na směny či ti, kteří vstávají velmi brzy ráno, nebo naopak chodí na noční. To dokazuje i studie Californské univerzity v Berkeley z roku 2013, podle které i jedna neklidná noc způsobená spánkovými poruchami jednoho z partnerů vede ke konfliktům ve vztahu.

„Realita je taková, že každý jedinec má pevně zakořeněný svůj spánkový rytmus. Někdo je sova a jiný ranní ptáče. Tyto návyky je navíc velmi obtížné změnit,“ říká Jennifer Adamsová, autorka knihy s názvem Sleeping Apart Not Falling Apart.