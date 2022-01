Věty, které ženy neustále opakují a jak si je vyložit

Porozumět ženám v tom, co říkají, a co si skutečně myslí, bývá nelehký oříšek pro nejednoho muže. Foto: Profimedia.cz

Říká se, že muži jsou logičtější stvoření, ženy naopak emotivnější. Tyto ne příliš sladěné způsoby myšlení pak bývají velkým zlem mnoha komunikačních problémů mezi oběma pohlavími. Zaměřme se na to, co říkají často ženy ve vztazích a jak si to vyložit.