Varovná znamení, která poukazují na nezdravý vztah

Jak popsat nezdravý vztah? Jednoznačně daná neměnná charakteristika neexistuje, ale lze ho poznat podle celé řady náznaků, které dávají najevo, že vše není tak, jak by mělo být.

Někdy jsou příznaky nekvalitního vztahu tak malé, že je málokdo má snahu řešit, ty velké už se ne vždy řešit dají. Ať tak či tak, pravda je jediná - nikdo by se neměl spokojit s ničím menším než kvalitním vztahem s milujícím partnerem.

Odborníci sestavili celou řadu příznaků, podle kterých by se dal vztah označit jako nezdravý. Pokud některé pozorujete i ve svém partnerském svazku, je načase zvážit, zda opravdu dostáváte to, co od něj chcete.

Ospravedlňujete svého partnera

Bránit svůj protějšek, pokud mu někdo křivdí, je naprosto v pořádku, když někoho milujete.

Už ale není v pořádku obhajovat partnerovo nepřístojné chování. A to ani za předpokladu, že chcete, aby váš vztah na veřejnosti vypadal jako ideální. Každý je zodpovědný sám za sebe.

Ukrýváte před partnerem věci

Víte, co partnera rozruší, a proto před ním kvůli vlastnímu klidu některé věci tajíte nebo schováváte. Je to možná pochopitelné, ale rozhodně ne správně, protože důvěra a pochopení jsou základním kamenem každého vztahu.

Nedostatek respektu

Základním atributem každého vztahu je vzájemný respekt. Pokud ne, je třeba se nad vztahem vážně zamyslet, cituje server Yourtango.

Uděláte cokoli, abyste se vyhnula hádce

Do zdravého vztahu patří i hádky. Možná si myslíte, že tím, že děláte všemožné, aby hádky nebyly součástí právě vašeho vztahu, ho zlepšujte, ale není to tak.

Absence či neschopnost řešit vzájemné neshody se dříve či později projeví, a bude to mnohem horší, než kdybyste ventilovali své potřeby mnohem dříve formou vzájemné výměny názorů.

Potřebujete partnerovo svolení

Je hezké se partnera zeptat, zda souhlasí s něčím, co chcete udělat, ale neměl by to být jediný možný postup. Vždy je třeba si i ve vztahu zachovat vlastní svobodu a možnost rozhodování.

Partner vás často obviňuje

Odpovědnost za své činy a chyby si měl nést každý sám. Pokud to partner nedělá, naopak obviňuje neustále ze všeho vás, není to ani správné, nedá se to ani dlouho vydržet.

Vztah negativně ovlivňuje vaši práci

Máte partnera, který vás neustále kontroluje, a to i v době, kdy jste v práci? Nejen, že je to nepříjemné, časem se to projeví i na pracovní výkonnosti.

Bojíte se promluvit

Myslíte si něco jiného o spoustě věcí než partner, ale bojíte se to říct nahlas, aby z toho nebyla hádka? V takovém případě rozhodně není vztah ideální a rozhodně nejste na správném místě.

Partner vám dává ultimáta

Pokud neuděláte to či ono, nebo naopak budete dělat něco, co se partnerovi nelíbí, vyhrožuje vám rozchodem? Tento manipulativní způsob ve snaze dosáhnout vždy svého do harmonického vztahu rozhodně nepatří a neměl by být v žádné formě tolerován.

Váš společenský život je na nule

Ve zdravém vztahu mají oba partneři dostatek prostoru a ochoty trávit čas nejen spolu, ale i každý zvlášť s přáteli. Pokud to tak nemáte, a veškerou energii investujete jen do svého partnera, není to dobře.

Hádáte se stále častěji

Jak již bylo řečeno, do zdravého vztahu hádky patří, jejich četnost a průběh by se neměly zvyšovat a zhoršovat.

Jste emocionálně na dně