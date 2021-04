Usmiřovací sex: Dobrý, nebo špatný nápad

Hádku s partnerem doprovází silné emoce, jako je hněv, smutek i naštvání. O to pozoruhodnější je, že existují lidé, kteří těsně po hádce mají chuť na milování. V praxi to vypadá, že namísto hodinového odloučení a trucování se páry společně vydají do ložnice, kde mír stvrdí intimními hrátkami.