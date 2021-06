Těžký život s narcisem

Ideální partner neexistuje, ale říkejte to čerstvě zamilovaným. Stává se, že potkáme někoho, kdo na nás působí dokonale. A co víc, i my mu připadáme fantastičtí. V takovém případě by se v nás měl rozeznít varovný zvoneček - až příliš mnoho dokonalosti totiž není normální, jakkoli to zní skvěle. Možná jsme narazili na narcise a s tím nás z dlouhodobého hlediska nic dobrého nečeká.