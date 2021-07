Texting aneb Když textové zprávy zavání nevěrou

Ať chceme nebo ne, moderní technologie změnily přístup k lásce a randění. Namísto seznamování v baru dáváme přednost seznamovacím aplikacím, s partnerem během dne komunikuje výhradně prostřednictvím zpráv a přes telefon dokonce zažíváme i sex. Není tedy divu, že mobilní telefony promlouvají i do způsobu nevěry.

Možná jste kamarádovi poslala více flirtujících emotikonů, než je zdrávo. Možná si večer s kolegou posíláte peprnější zprávy. I když tomuto chování nepřikládáte sebevětší důležitost, měla byste si uvědomit hranice, které by zadaný člověk neměl překročit.

Vážnost situace naznačuje také fakt, zda byste podobné chování tolerovala svému partnerovi. Stejně tak zkuste celou situaci otočit a říct si, jak by vám bylo, když byste podobný typ zpráv objevila u partnera. „Nejúspěšnější páry se řídí pravidlem: nedělejte to, co nechcete, aby dělal váš partner,“ dodává odbornice na vztahy.