Temná stránka seznamovacích aplikací

S popularitou seznamek se bohužel stále více ozývají i nespokojení uživatelé, a to především z řad žen. Právě ony totiž na seznamovacích aplikacích zažívají stále častěji nevhodné chování.

„Nejtěžší pro mě bylo, že se mnozí muži chovali, jako bych byla nějaká sexuální pracovnice,“ uvedla pro server BBC Shani Silverová, spisovatelka z New Yorku, která se na seznamkách pohybovala několik let, než je zcela zavrhla.

Guláš

Podcast Guláš je pravidelný přísun neotřelého povídání a rozhovorů, které prostě sami musíte slyšet. Pusťte si nás třeba na Spotify nebo Apple Podcasts.



„Kolikrát ještě předtím, než se někdo pořádně představil, nebo vůbec jen pozdravil, už po mně žádal nějakou sexuální laskavost. Celkově jsem se pak setkala s obrovským množstvím opovržení. Jako bych měla menší hodnotu než kdokoli jiný,“ popisuje své zkušenosti.

Podobné zážitky obecně mají muži i ženy napříč všemi druhy seznamek, cílení na ženy ale převažuje mnohem více, což potvrzují i data ze studie Pew Research Center z roku 2020. Padesát sedm procent žen ve věku 18 až 35 let uvedlo, že na online seznamkách obdržely sexuálně zaměřené zprávy nebo obrázky, které nepožadovaly. To bohužel platí i pro mladé dívky ve věku 15 až 17 let, které podobné zprávy dostávají rovněž.

Psychologický stres

Již studie provedená v roce 2017 poukazovala na fakt, že mnohým ženám podobné zprávy či nevyžádané obrázky narušují psychiku a zvyšují u nich hladinu stresu.

Ve studii z roku 2020 pak ženy ve věkové skupině 18 až 35 let vyzdvihovaly i výhružky fyzického rázu (19 % žen oproti 9 % mužů).

Spisovatelka Nancy Jo Salesová, která se zaměřuje na kulturu a tematiku mladistvých, byla svými vlastními zkušenostmi na těchto platformách tak otřesena, že o tom dokonce napsala i memoár s názvem Nothing Personal: My Secret Life in the Dating App Inferno.

„Tyto věci se normalizovaly tak rychle. Normální je něco, co by normální být nikdy nemělo – jako je množství zneužívání, ke kterému dochází, ale i riziko a nebezpečí, a to nejen fyzické, ale i emocionální,” uvádí.

Dodává, že ne každý člověk má se seznamovacími aplikacemi negativní zkušenosti, ale už je jich dost na to, aby se „začalo mluvit o škodách, které tím lidem vznikají”.

Co s tím?

Vzhledem k tomu, že různé formy „zneužívání” a ponižování jsou na seznamkách viditelné stále častěji, nabízí se otázka, proč s tím nikdo nic nedělá. Částečná odpověď spočívá ve způsobu, jak tyto platformy a chování na nich nejen jejich tvůrci, ale i různé vládní struktury hlídají. Pokud je ochrana nedostatečná, má to za výsledek negativní vliv na uživatele.

Naštěstí už mnohé platformy začínají zavádět nebo již zavedly různé formy kontrol, aby se podobným zkušenostem zamezilo. Některé například již při psaní zprávy vyhodnotí její obsah, a pokud je nevhodný, požádají aplikace pisatele, aby před odesláním zprávu přehodnotil či změnil.

Jiné platformy zavedly ověření uživatelů, při kterém porovnávají fotografie nahrané do profilu se selfie fotkou pořízenou přímo uživatelem. To má za cíl hlavně omezit výskyt tzv. falešných identit. Mnoho dalších ale podobné kroky nedělá.

Fyzické násilí při osobním setkání

Jednou z dalších obav, kterou mnozí uživatelé mají, je možná hrozba sexuálního násilí, ke kterému může dojít při následném osobním setkání. A opět se to týká převážně žen.

Newyorská Columbia School of Journalism a zpravodajský web ProPublica již v roce 2019 například zjistily, že americká skupina Match Group, která sdružuje kolem 45 seznamovacích aplikací, monitoruje možné sexuální delikventy pouze na svých placených službách, na bezplatných však nikoli. Toto zjištění přimělo americké zákonodárce k vyšetřování, které proběhlo v květnu 2021. Posléze předložili návrh zákona, který by donutil seznamovací aplikace dodržovat vlastní pravidla určená k prevenci podvodů a zneužívání.

Konkrétně v rámci amerického zákona ale existuje určitá jeho část, ve které se píše, že podobné stránky a aplikace nemohou být činěny odpovědnými za škodu způsobenou třetím stranám prostřednictvím jejich platforem. Takže snaha je jedna věc, ale realizace druhá.

Je tedy vůbec možné podobné chování na těchto platformách nějak omezit? Jistě ano, ale jen změny na konkrétních službách nestačí. Je třeba učit muže, jaké může mít jejich chování dopady, a co je a není v pořádku, a to nejen na sociálních sítích. A ženy by podobné chování ani náznaky neměly nikdy akceptovat.

O seznamovacích aplikacích mluví také Rozvedená matka, která byla hostem podcastu Guláš. V přehrávači níže se však dozvíte mnohem více pikantních věcí, o které se anonymní politická glosátorka rozhodně nebojí podělit.