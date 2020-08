Tajemství úspěšné ženy? Tři kamarádky a dobrý manžel

Určete si, přes co vlak nejede. Vše má své meze, proto si je dobře vytyčte. Váš vztah je důležitý, tak si dejte pozor, aby nevyjasněné hranice nezadělávaly na problém. Položte si konkrétní otázky: Kolik času na služebních cestách je ještě v pořádku a kolik už ne? Shodnete se na tom, kolik času stráveného v práci už je moc? Pokud budete povýšeni ve spojení s nutností se stěhovat, jak se rozhodnete? Změníte bydliště oba (případně celá rodina), nebo budete dočasně bydlet na dvou místech?

Nezapomeňte počítat s dětmi. Ti, kteří mají děti nebo je plánují, by si měli vyjasnit, jak bude vypadat oboustranná péče o ně. Oba partneři by měli být se svými rolemi a úkoly srozuměni a nacházet v nich i radost. Nikdo by neměl mít trvalý pocit, že se obětuje kvůli tomu druhému.