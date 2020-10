Stojí váš vztah za to? Zkuste si zodpovědět následující otázky

Jaká je kvalita vašich emocí v každodenním životě? Aneb jste šťastní, deprimovaní, prostě v pohodě, nebo úzkostní? Pokud byste tento den měli prožívat pořád dokola, byl by to dost dobrý život?

Poznáte, kdy už komunikace nikam nesměřuje a umíte v takovém případě přestat? Příležitostné hádky jsou v pořádku a nedá se bez nich obejít. Ale pokud to mezi vámi neustále vybuchuje a jde jen o to, kdo vyhraje, máte velký problém.

Umíte se po hádce vrátit zpátky k jádru problému a racionálně ho řešit? Nejde totiž o to, aby se konflikt jen uhasil. Není dobré pokračovat tím, že spolu nějakou chvíli nemluvíte, a pak se vrátíte do normálu. To je totiž jen zametání problému pod koberec a je pravděpodobné, že se kvůli té samé věci brzy pohádáte znovu.

Máte dostatek dobrých chvil v porovnání s těmi špatnými? Dokáže to dobré vyvážit do špatné? Samozřejmě ve všech vztazích to jde nějakým způsobem nahoru a dolů, ale jde o to, aby ve vztahu lidé prožívali mnoho docela dobrých dnů, nejen jejich minimum, díky kterým to přežijí.