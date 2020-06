Sexuoložka Hanka Fifková: Sex po nemoci, nevěře nebo operaci

Budu se umět milovat s partnerem, který mi byl nevěrný, a teď to zkoušíme slepit?

Zvládne moje srdce sex, když jsem měl nedávno infarkt a od té doby se necítím jistý a bojím se přílišné fyzické aktivity?

Byl jsem dlouho nemocný a mám strach, že jsem vyšel ze sexuální kondice.

S manželem jsme se nemilovali dlouho před porodem a dlouho po něm. Půjde nám to ještě vůbec? Bude se jí to se mnou zase líbit? Budu se mu ještě líbit? A co když to dopadne špatně?



První, co byste měli v podobné situaci zvážit, je jednoduchá věc. Zkuste si poctivě odpovědět na otázku: Skutečně už nazrál čas, mám chuť a chce se mi? Pokud ne, hrozí samozřejmě větší riziko, že milování neproběhne dobře.

Zejména partneři, kteří se do milování nutí proto, aby trumfli mužovu milenku nebo ženina milence, dělají velkou chybu. Mají obvykle strach, že pokud partnerovi neposkytnou sex co nejdříve, zase jim uteče.

Páchají tak škodu hlavně na své psychice a svém sebevědomí. Pokud si člověk není jistý, že už partnerovi odpustil, neměl by dělat zbytečně rychlé kroky.

Co se může v takovém případě honit člověku v hlavě, ukazuje třeba příběh, který mi vyprávěla jedna klientka: „Muž mi tvrdil, že se s tou ženou vyspal jen jednou a už se to nebude opakovat. Nakonec jsem mu odpustila. Ale každý den jsem se budila s obavou, že mu od ní zase pípne SMS. Už druhý večer chtěl sex, já ho chtěla odmítnout, pak jsem ale zase dostala ten strach. Celou dobu jsem potom myslela na to, jestli všechny ty věci, které jsme dělali spolu, dělal i s ní.“

Jiný druh strachu přináší prodělaná choroba

Když jste po nemoci nebo po nějakém fyzickém oslabení, zvažte, jestli dokážete podat potřebný fyzický výkon. V tomhle vám obvykle dobře poradí lékař. Strachem ze sexu často trpí muži po infarktu. Většinou zbytečně. Pokud se věnují fyzickým aktivitám a dbají o sebe, nepředstavuje pro ně pohlavní styk žádný velký problém.

Kardiologové jim obvykle vysvětlují, že soulož s manželkou představuje zhruba stejný fyzický výkon, jako když vyjdou svižnou chůzí do druhého patra. To, co mužům po infarktu často komplikuje sex, jsou jejich obavy, počáteční nejistota a přehnané pozorování sebe sama.

Výmluvně to ilustruje příběh jednoho mého pacienta: „Na sex s manželkou jsem si znovu troufnul, až když jsem byl schopný dvakrát obejít blok. Doktor ostatně říkal, že po infarktu má jít člověk na všechno zvolna. Začátek našeho milování byl nadějný. Cítil jsem se dobře a vypadalo to, že se to líbí i mé ženě. Najednou se mě ale ptala: Je všechno v pořádku? Jsi strašně zadýchaný. Uvědomil jsem si, že má pravdu. Opravdu jsem nemohl popadnout dech. Pak jsem měl pocit, že mě začíná bolet na hrudníku. Tak jsem ji poprosil, ať mi místo sexu uvaří raději plicní čaj.“

Jak znovu začít

Podstatné je, abyste o všem mluvili se svým partnerem, nejlépe předem. Měli byste se shodnout na tom, že sex chcete oba. Mluvte i o svých pochybách a nejistotách. Klidně proberte i technické věci.

Při milování po delší pauze doporučují sexuologové spíš nekoitální aktivity před samotným stykem. Nekladou třeba na muže tak velké psychické nároky, takže se nemusí obávat selhání. Ale koneckonců i většina žen dospěje snáz k orgasmu právě tímto způsobem.

Může to být výhodné také v případě žen po porodu, zvlášť pokud se jim nástřih hráze nebo jiná poranění pochvy hojí déle. Dobré je přistupovat k sexu uvolněně, s nadhledem a s vědomím, že nemusí dopadnout tak, jak jsme byli zvyklí, protože situace je přece jenom jiná.

Hezky to ilustruje příběh jednoho mého známého: „Houpal jsem tříměsíční dceru v náručí skoro dvě hodiny. Když konečně usnula, měli jsme s manželkou chvilku pro sebe. Ale nějak jsme nevěděli, jak začít. Nemilovali jsme se téměř rok. Skoro celé těhotenství bylo ženě zle a ke konci si navíc připadala tlustá a nemotorná. Zhasli jsme, leželi vedle sebe a čekali, co udělá ten druhý.

„Pořád mám patnáct kilo navíc,“ řekla mi nejistě. „Já deset. A to jsem nerodil,“ okomentoval jsem to. To ji rozesmálo a nakonec to bylo skoro jako poprvé. Tedy aspoň prvních 10 minut. Pak se vzbudila dcera.“

K milování po delší pauze, ať už ji způsobilo cokoliv, přistupujte jako k rekonvalescenci. Když si zlomíte nohu, taky se hned po zahojení nevydáte na závodní dráhu.

Jak si načasujete svůj pohlavní styk, to je na vás. Některým dvojicím vyhovuje, když se domluví: „Tak dneska večer.“ Jiné potřebují milování bez toho, že by ho plánovaly. I proto je dobré, aby spolu mluvily předem.

K milování po delší pauze, ať už ji způsobilo cokoliv, je dobré přistupovat stejně jako k rekonvalescenci. Neměli byste od sebe očekávat brilantní výkon. Když si zlomíte nohu, taky se rovnou po zahojení nevydáte na závodní dráhu. A nikdo rozumný to po vás ani nemůže chtít.

V hlavě si to nastavte tak, že si řeknete: „Mohli bychom to zkusit.“ Je hloupost ukládat si to jako povinnost: „Měli bychom to začít dělat.“ Nebo dokonce jako atletický výkon: „Musíme to dokázat.“

Pohlavní styk totiž nemusí proběhnout ideálně a to může být pro někoho zbytečné rozčarování. Pokud se ale za ty roky znáte dobře, všechno do sebe většinou zapadne jako ozubená kolečka.