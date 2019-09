Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Pomáhá sportovcům sex, nebo jim škodí?

Jeden z nejslavnějších boxerů historie, Muhammad Ali, sexuálně abstinoval před velkým zápasem pokaždé šest týdnů. A svá vítězství přičítal právě agresivitě, kterou u něj prý vyvolávala sexuální „nadrženost“.

Trenér Fabio Capello, který vedl anglickou fotbalovou reprezentaci na mistrovství světa v roce 2010 v Jihoafrické republice, také zakazoval svým svěřencům sex. Anglie bez ohledu na to vypadla hned na začátku vyřazovacích bojů. Jak vidíte, stejný přístup, ale opačný výsledek.

Co na to říkají vědci? Studie zveřejněná v prestižním odborném časopise New England Journal of Medicine zkoumala, kolik energie stojí pány milostné hrátky. Její závěry měly být příspěvkem do diskuse, jestli by sex mohl nahradit aktivity v posilovně nebo fitcentru.

Autoři studie zjistili, že pětatřicetiletý muž, jehož pohlavní styk trvá přibližně šest minut, se tímto způsobem zbaví v průměru jednadvaceti kalorií. Ironicky poznamenávají, že to je pouze o čtrnáct kalorií víc, než kolik by spálil sledováním televize. Soulož představuje asi takovou zátěž, jako když svižně vyběhnete pěšky do druhého patra. Pro trénované sportovce je to naprosto zanedbatelný výdej energie.

Sportovní lékaři z Georgia State University se rozhodli přesně změřit, do jaké míry může ovlivnit pohlavní styk výkony sportovců. Testovali u profesionálních sportovců výkonnost jejich svalů a kondici oběhové soustavy. Část z nich měla večer před zátěžovým testem sex, část sexuálně abstinovala. Výkon a kondice obou skupin se však v ničem nelišily.

Sex před závody není podle nich hendikepem, to je pouhý mýtus. U některých jedinců funguje proto, že mu věří a víra pak ovlivňuje jejich sportovní výkon. Určitě podle tohoto výzkumu platí: atleti, kteří se sexu před závodem vyhýbají, nezískají žádnou výhodu před těmi, kteří si ho dopřejí.

K podobným závěrům dospěl tým vědců z Florentské univerzity vedený Laurou Stefaniovou. Analyzoval víc než pět set různých prací na téma sex a sport. Nenašel žádný vědecký důkaz o tom, že by pohlavní styk měl na sportovní výkony negativní dopady.

Stefaniová zároveň upozornila na to, že z několika set prací bylo jen devět skutečně relevantních, tedy takových, které lze brát opravdu vážně. To není mnoho. Podle ní vědci nezkoumali to téma dobře, a to je jeden z důvodů, proč mezi sportovci a trenéry dál koluje hodně neověřených fám i příběhů.

Sex má relaxační účinek, tudíž může pomáhat

Na základě prostudovaných prací však tvrdí, že by ji nepřekvapilo, kdyby se při opravdu důkladném výzkumu ukázal opak: sex před sportovním výkonem sportovcům neškodí, ale naopak prospívá.

Má totiž relaxační účinek. A to může snížit hladinu stresu, ať už při sportech výbušných, vytrvalostních, nebo takových, které vyžadují koncentraci, jako je dejme tomu střelba. Podmínkou by podle ní mělo být to, aby se intimní hrátky odehrávaly minimálně deset hodin před sportovním výkonem. Pokud jde o obavy trenérů, mohou být oprávněné v případě, kdy sportovec kvůli sexu ponocuje nebo flámuje. To jeho výkon nejspíš příznivě neovlivní.

Jinak pro sportovce nepochybně platí totéž, co pro běžnou populaci. Každý člověk má své potřeby a také reaguje trochu jinak. Co jednoho vyvede z míry, s druhým nehne. Když však partneři udržují pěkný vztah a mají hezké sexuální zážitky, ovlivňuje to jejich kondici příznivě. Speciální kapitolou je pak vliv jednotlivých sportovních disciplín na sexuální zdatnost.

Třeba těžká atletika se svými silovými výkony může příznivě působit na potenci mužů. Naopak kulturistika a těžká atletika většinou neovlivňuje nejlépe sexuální touhu žen. A vytrvalostní sporty typu maratonských běhů ji mohou hodně oslabit kvůli své extrémní náročnosti.

Některé výzkumy upozorňují na negativní vliv cyklistiky na potenci mužů. Dynamický kontakt mezi sedačkou a kořenem pohlavního údu pro ně představuje nemalou zátěž. Ani to však některým z nich nebrání v občasných sexuálních avantýrách na hotelových pokojích, například na soustředěních nebo ve dnech volna mezi etapami.

Většina špičkových sportovců si sex spíš užívá, než by si ho zakazovala

Svědčí o tom zhruba 150 000 prezervativů, které jim rozdávají pořadatelé letních olympijských her.

Profesionální sportovci se dnes většinou úplně vyhýbají dopingu v podobě anabolických hormonů nebo excitačních drog. Víc se jejich nerozumné užívání objevuje mezi rekreačními návštěvníky fitcenter a stoupenci bodybuildingu nebo kulturistiky.

Obvykle netuší, že anabolické hormony mohou výrazně poškodit jejich plodnost, protože blokují tvorbu spermií. I když je pak vysadí, trvá někdy celé měsíce, než se tento stav zlepší.