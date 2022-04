Sexuální půst a jeho vliv na partnerský vztah

Máte pocit, že váš sexuální život ovládla nuda a rutina? Vyzkoušeli jste všemožné sexuální pomůcky i nové polohy? Pak vás možná překvapí, že zajímavým řešením, díky kterému do svého života znovu přizvete vášeň, je sexuální půst.

„Toto sexuální cvičení vytvořil vědec William Masters s Virginií Johnsonovou. Hlavním cílem je, aby pár procvičoval sexuální dotek, a především se soustředil na pocity, které jsou s doteky spojené,“ vysvětluje terapeutka pro Well and Good a dodává, že díky tomuto cvičení se partneři přestanou soustředit výhradně na sexuální výkon.

Jak už bylo zmíněno, sexuální půst je ideální především pro partnery, kteří mají pocit, že uvízli v rutině. „Sex s sebou přináší fyzické, emocionální a vztahové výhody, a tak ve vás bezdůvodný sexuální půst může vyvolat pocit frustrace. To je dáno skutečností, že se vašemu tělu nedostává chemických látek, které se při sexu vyplavují,“ zdůrazňuje psycholožka Laurie Mintzová.

Pokud by se tak stalo, mohl by váš partner nabýt mylného dojmu, že vás nepřitahuje. Podle psycholožky je také důležité, abyste téma sexuálního půstu rozebírala mimo ložnici a zároveň se vyvarovala momentu těsně před nebo po sexu.

„Můžete říct: Chci, aby náš emocionální a sexuální vztah byl co nejlepší, a zrovna jsem četla o sexuálních půstech, kdy na chvíli partneři přestanou mít sex, aby znovu rozdmýchali vášeň. Ráda bych to zkusila. Co ty?“ navrhuje psycholožka.