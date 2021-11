Sex po porodu aneb O čem se veřejně nemluví

„Sex po dítěti byl zpočátku nepříjemný. Jakmile mi moje lékařka dovolila mít sex, hned jsem to vyzkoušela. První pocity ale byly rozpačité. Necítila jsem bolest, ale bylo to prostě jiné. Postupem času jsem si začala uvědomovat rozdíly. Příkladem byla vaginální suchost. Potřebovala jsem delší předehru, aby se přirozená lubrikace vrátila do starých kolejí,“ říká Chelsie Washingtonová, autorka podcastu Weird mom (Podivná máma).