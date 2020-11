Šest důvodů, proč lidé zůstávají v nešťastných vztazích

Homo sapiens je zvláštní druh. Zdá se totiž, že náš zvětšený mozek a kultura pokřivuje naše potřeby sebezáchovy do takové míry, že místo toho, abychom se zabývali realitou, klameme sami sebe vytvářením očekávané reality.

Doufáme, že se náš vztah stane lepší, než ve skutečnosti je, a to i po letech promarněné snahy. Ačkoliv je práce na vztahu chvályhodná, ba dokonce nutná, a to zejména po odeznění líbánkové fáze, pokud k ničemu nevede, je potřeba se smířit se smutný faktem, že vztah nefunguje.

Strach z neznáma nás často drží v nefunkčním vztahu. Bojíme se, že nezvládneme žít sami, nebo toho, že už se s nikým jiným neseznámíme. To vede k mylnému pocitu, že to, co máme, je vlastně daleko víc, než kdybychom byli sami. Přesto ale trpíme. Pokud se nacházíte v této situaci, uvědomte si, že pokud jste nešťastní, každá změna je změnou k lepšímu.