Sedm věcí, o kterých se před partnerem nemusíte zmiňovat

„Není zdravé partnerovi prozradit vše, co si myslíte a děláte. Zachovat si určité soukromí je naopak stěžejní pro vaše duševní zdraví,“ apeluje psychoterapeutka Kimberly Hershensonová.

Stejně tak se vyplatí, když se před partnerem nezmíníte o věcech, které by ho mohly rozrušit, případně by způsobily disharmonii ve vašem vztahu. To ale neznamená, že byste partnerovi měla lhát nebo mu zatajovat důležité věci. Spíše je potřeba selektovat, jaké informace jsou pro partnera podstatné, a zároveň, bez kterých informací se obejde.